28-jährige Kite-Surferin verunglückt tödlich auf der Nordsee

Am Sonntagnachmittag wurde die Kreisleitstelle Nordwind darüber informiert, dass eine augenscheinlich bewusstlose Person im Wasser vor dem Strand Sankt Peter-Ording, Höhe Strandcafé Silbermöwe, trieb., DLRG, Feuerwehr und Rettungsdienst konnte festgestellt werden, dass eine 28-jährige Kiterin offensichtlich die Kontrolle über ihr Board verloren hatte. Zunächst versuchte sie aus eigener Kraft, ohne Board, an Land zu schwimmen.

Bis zu 2,5 Meter waren die Wellen zum Zeitpunkt des Unglücks hoch bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 60 km/h.

