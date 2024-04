28 israelische Botschaften weltweit geschlossen wegen Befürchtung eines iranischen Vergeltungsschlags

Wegen der Befürchtung eines iranischen Vergeltungsschlag s sind Medienberichten zufolge weltweit 28 israelische Botschaft en geschlossen geblieben. Das berichteten die Zeitung „Times of Israel“ sowie die Nachrichten seite ynet.Nach dem mutmaßlich israelischen Luftangriff auf ein Gebäude der iranischen Botschaft in Syrien s Hauptstadt Damaskus mit mehreren Toten am Montag hatte der Iran Vergeltung angekündigt. Israels Außenministerium wollte sich auf Anfrage nicht zu den Berichten äußern.

Iran will Israel nach Angriff in Syrien bestrafenBei dem Angriff in Syrien Anfang der Woche waren zwei Brigadegeneräle und fünf weitere Mitglieder der mächtigen iranischen Revolutionsgarden getötet worden. Die Revolutionsgarden sind Irans Elitestreitmacht, sie werden mächtiger eingeschätzt als die konventionellen Streitkräfte.Irans Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei sagte am Tag nach dem Angriff mit Blick auf Israel, „das boshafte Regime wird durch unsere tapferen Männer bestraft werden

Israel Iran Botschaft Vergeltungsschlag Angriff Syrien Damaskus Revolutionsgarden

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



morgenpost / 🏆 64. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

„Weltuntergangs-Gletscher“ in der Antarktis schmilzt weiter – Forscher mit dramatischer BefürchtungIm eisigen Herzen der Antarktis verschwindet das Unterwasserfahrzeug 'Ran' spurlos unter dem Thwaites-Gletscher. Trotz Spitzentechnologie und ambitionierter Mission, die dunklen Tiefen zu erhellen, bleibt das Schicksal von 'Ran' ein Rätsel. Der massige Gletscher, so groß wie Florida, birgt nun ein weiteres Geheimnis.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

„Weltuntergangs-Gletscher“ in der Antarktis schmilzt weiter – Forscher mit dramatischer BefürchtungIm eisigen Herzen der Antarktis verschwindet das Unterwasserfahrzeug 'Ran' spurlos unter dem Thwaites-Gletscher. Trotz Spitzentechnologie und ambitionierter Mission, die dunklen Tiefen zu erhellen, bleibt das Schicksal von 'Ran' ein Rätsel. Der massige Gletscher, so groß wie Florida, birgt nun ein weiteres Geheimnis.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

„Weltuntergangs-Gletscher“ in der Antarktis schmilzt weiter – Forscher mit dramatischer BefürchtungIm eisigen Herzen der Antarktis verschwindet das Unterwasserfahrzeug 'Ran' spurlos unter dem Thwaites-Gletscher. Trotz Spitzentechnologie und ambitionierter Mission, die dunklen Tiefen zu erhellen, bleibt das Schicksal von 'Ran' ein Rätsel. Der massige Gletscher, so groß wie Florida, birgt nun ein weiteres Geheimnis.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Böse FC-Befürchtung nach Abwehr-Unfall – Maskenmann ist bereitNeue Verletzungs-Sorgen beim 1. FC Köln: Im Training am Karfreitag musste Luca Kilian wegen einer Knieverletzung vom Platz gefahren werden. Er fällt für Augsburg aus, Kollege Eric Martel kann mit Maske spielen.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Laut Medienberichten: Manuel Neuer wird offenbar bei der Heim-EM im Tor stehenWie verschiedene Medien berichten, hat sich Bundestrainer Julian Nagelsmann festgelegt: Manuel Neuer wird Stammtorhüter bei der EM. Wieder einmal bleibt für Marc-André ter Stegen nur die Rolle der Nummer zwei.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Verhandlung des Geisel-Deals: Israel geht laut Medienberichten auf einige Forderungen der Hamas einSeit Monaten vermitteln USA, Katar und Ägypten zwischen den Kriegsparteien. Israel sei nun offen für die Freilassung palästinensischer Häftlinge und eine Rückkehr in den nördlichen Gazastreifen. Doch eine Hürde bleibt.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »