24/7-Unterkunft für Obdachlose in Berlin: Alternativgebäude steht in Aussicht – aber nur mit Hälfte der Plätze

Ende September habe der Träger der bisherigen Einrichtung, die Berliner Stadtmission, der Senatssozialverwaltung mitgeteilt, dass eine neue Immobilie gefunden werden konnte, hieß es von der Verwaltung. Derzeit liefen die Mietvertragsverhandlungen und weitere Vorbereitungsarbeiten, deshalb könne keine Auskunft über den konkreten Standort erteilt werden. Geplant sei, dass daskönnen. Es gibt Mahlzeiten und medizinische Versorgung sowie soziale und psychologische Betreuung.

Bislang wurden das Projekt in der Auguststraße und eine weitere 24/7-Unterkunft in Kreuzberg, die von einem anderen Träger betrieben wird, aus Mitteln der Europäischen Union finanziert. Die Projekte gingen 2021 an den Start und waren: Der Vertrag im Rahmen des EU-Projekts läuft am 15. November 2023 aus.

Kurz nachdem dies bekannt wurde, hatte die Stadtmission im Juli mitgeteilt, dass sie die 24/7-Unterkunft am bisherigen Ort in der Auguststraße nicht weiter fortführen könne. Eine dauerhafte Unterbringung von wohnungslosen Menschen seiNun gibt es offenbar eine Alternative – allerdings nur für etwa die Hälfte der Bewohner. Im bisherigen Standort in der Auguststraße gibt es insgesamt Platz für 88 Personen.

Die 24/7-Unterkunft soll demnach noch bis zum 1. Dezember von der Stadtmission in der Auguststraße weitergeführt werden, danach soll einem Teil der Bewohnenden der Umzug in das neue Objekt angeboten werden. „Für den anderen Teil bemüht sich die Berliner Stadtmission derzeit um die Organisation einer Folgeunterbringung im System der Wohnungslosenhilfe. Sie wird dabei durch das Land Berlin unterstützt“, schreibt die Sozialverwaltung.

