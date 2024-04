225 Jahre Navigationsschule in Bremen: Kapitäne werden nicht mehr im Familienbetrieb ausgebildet

Seit 225 Jahren werden in Bremen Kapitäne und Schiffsoffiziere ausgebildet. Was mit Peilen, Loggen und dem Gebrauch des Sextanten begann, ist heute ein achtsemestriges Studium im Fach ' Ship Management '. Sie hat das Sagen auf der Brücke des Schiffssimulators: Ilknur Colmorn leitet den Studiengang Ship Management - Nautical Sciences an der Hochschule. Kapitän zu werden, das war einmal ganz einfach: Der 'Alte' brachte es seinem Sohn bei, bis der das Ruder eines Tages übernahm.

Heute reicht der innerfamiliäre Wissenstransfer längst nicht mehr aus, um ein Schiff mit 20.000 Containern an Bord unfallfrei von Singapur nach Bremerhaven zu steuern. Wer auf der Brücke das Sagen haben will, muss erst einmal zur Schule gehen. In Bremen feiert diein diesem Monat Jubiläum: Am 25. April 1799 – vor 225 Jahren also – nahm die Bremische Navigationsschule den Unterricht auf. Es war die Zeit, als Bremer Kaufleute sich aufmachten, in die weite Welt hinauszusegeln

