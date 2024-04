22 Festnahmen wegen Betrugs mit EU-Geldern

Die italienische Finanzpolizei und die Behörden in Österreich , Rumänien und der Slowakei haben 22 Menschen festgenommen und rund 600 Millionen Euro beschlagnahmt. Die Verdächtigen sollen mit einem Netzwerk fiktiver Unternehmen Gelder aus dem von der EU finanzierten Aufbauprogramm «Next Generation EU» beantragt und unterschlagen haben. Es ging um Mittel aus dem italienischen Nationalen Konjunkturprogramm (PNRR).

Die Verdächtigen haben hohe Summen an Geld für verschiedene Projektinitiativen beantragt und werden auch der Geldwäsche illegaler Gewinne beschuldigt

