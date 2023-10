22. Europäischer Gesundheitskongress : Impfungen in Apotheken: Konkurrenz oder Entlastung für Hausärzte?

München. Impfen in der Apotheke funktioniert und macht Sinn – dies ist der Tenor einer Vortrags- und Diskussionsrunde auf dem 22. Europäischen Gesundheitskongress in München. Durch das niederschwellige Angebot würden die Impfquoten steigen und Hausärzte entlastet. Uwe May, Studiendekan an der Hochschule Fresenius, hat sich mit seiner Geschäftspartnerin Cosima Bauer dem Thema aus gesundheitsökonomischer Sicht genähert.

Apotheker Hartmann: „Wir laufen über“Wie Impfen in der Apotheke konkret aussieht, erläutert Stefan Hartmann, selbst impfender Apotheker. Er habe in diesem Jahr damit begonnen und innerhalb von sechs Wochen 106 Grippe- und 155 COVID-Impfungen vorgenommen. Termine würden nur online und im 10-Minuten-Takt vergeben. Hartmann: „Wir sind komplett überlaufen. Das Angebot ist niedrigschwellig, die Leute haben Vertrauen, die kennen mich.

