20-minütiges Bein- und Po-Training für Frauen zu Hause

Transformiere deine Oberschenkel und Gesäßmuskeln mit diesem 20-minütigen Bein- und Po-Training für Frauen zu Hause. Sag auf Wiedersehen zu Cellulite und hallo zu straffen Muskeln! Oberschenkel und Gesäß sind für viele Mädchen und Frauen ein Problemgebiet, wo sich die Fettschicht verdickt und Cellulite entsteht. Du musst also daran arbeiten, deine Oberschenkel zu straffen und deinen Po zu liften. Das bedeutet, dass du mehrere Workouts gleichzeitig machen musst.

Dadurch wirst du in der Lage sein, die Muskelspannung in deinem Unterkörper zu stärken. Das beste Training für Oberschenkel und Po für Frauen Beginne dein Training mit einem Warm-up. Baue die Übungen in eine angenehme Routine ein. 'Ich empfehle, Übungen mit 20-30 Wiederholungen zu machen, 15 Sekunden Pause zwischen den Übungen. Führe 4-5 Sätze für ein komplettes Training aus. Beende dein Training mit kurzen Dehnübungen. Führe dieses Programm 2-3 Mal pro Woche durch. Du kannst diese Übungen zu Hause machen, wenn du deine Beinmuskeln und deine Gesäßmuskeln straffen möchtest

Beintraining Po-Training Frauen Cellulite Muskeln

