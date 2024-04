2. Liga 23/24: Spielplan und Termine der laufenden Saison

Im Juli startete die 2. Fußball Bundesliga der Herren in ihre 50. Spielzeit. Infos rund um Spielplan und Termine der 2. Liga 23/24 gibt es hier. Auch die 2. Bundesliga startete im Sommer 2023 wieder mit einer neuen Spielzeit. Mit der Saison 2023/24 ging die zweithöchste Spielklasse im deutschen in ihre 50. Austragung. Standardmäßig fängt die 2. Bundesliga im Sommer bereits ein wenig früher an als das Oberhaus der 1. Bundesliga . So begann die 2.

Bundesliga im Juli - 18 Mannschaften versuchen an 34 Spieltagen, den Aufstieg beziehungsweise den Klassenerhalt zu realisieren. In der Saison 2022/23 wurde es am Ende der 49. Spielzeit noch einmal spannend: Sowohl der SV Darmstadt 98 als auch der 1. FC Heidenheim hatten Chancen auf den 1. Platz. Durchgesetzt hat sich am Ende jedoch Heidenheim mit ebenfalls 67 Punkten aber dem besseren Torverhältnis

2. Liga Fußball Bundesliga Spielplan Termine

Bundesliga Saison 23/24: Spielplan, Termine und alle InfosAlle Infos rund um Spielplan und Termine der Bundesliga-Saison 2023/2024 haben wir hier für Sie zusammengetragen.

DFB-Pokal 23/24: Spielplan, Termine und Live-TickerDer DFB-Pokal wird in der Saison 2023/24 zum 81. Mal ausgespielt. Hier finden Sie alle Infos rund um Spielplan und Termine sowie einen Live-Ticker zum Turnier.

