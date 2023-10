2. Bundesliga: VfL Osnabrück geht bei Greuther Fürth unter

Aufsteiger VfL Osnabrück bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga auswärts weiter sieglos. Das Team von Trainer Tobias Schweinsteiger unterlag am 11. Spieltag bei derchancenlos mit 0:4 (0:1), damit stecken die Niedersachsen mit sechs Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz fest. Die Mittelfranken hingegen kletterten mit dem vierten Heimsieg der Saison in die obere Tabellenhälfte.(45.) kurz vor dem Halbzeitpfiff die hochverdiente Fürther Pausenführung.

Der VfL hatte defensiv kompakt begonnen, überließ den Hausherren mehr Spielanteile und trat offensiv kaum in Erscheinung. Doch auch dem Kleeblatt fehlte zunächst die Kreativität - und dann die Präzision. Nachdem Simon Asta von Osnabrücks Dave Gnaase im Strafraum zu Fall gebracht worden war, vergab Kapitän

Dann aber war Green zur Stelle, wieder einmal. Bereits beim letzten Aufeinandertreffen, im Januar 2021 an der Bremer Brücke, hatte der Mittelfeldspieler zum 1:0 getroffen - dem damaligen Endstand.

