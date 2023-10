2. Bundesliga: Schalkes Sportdirektor widerspricht Gerüchten

Beim FC Schalke 04 läuft wenig gut. Sportlich stecken die Königsblauen in einer tiefen Krise - und über die Führungsebene wird spekuliert. Das sagt der Sportdirektor über die Gerüchte.-Sportdirektor André Hechelmann hat Gerüchten über eine mutmaßliche Entmachtung von ihm und Sportvorstand Peter Knäbel widersprochen.

Mit dem neuen Trainer Karel Geraerts hatte Schalke am vergangenen Wochenende mit 0:3 beim Karlsruher SC verloren, an diesem Samstag (13.00 Uhr/Sky) spielt der Traditionsverein gegen Hannover 96. Die "Bild" hatte zuletzt berichtet, dass im Verein Zweifel anund Knäbel wachsen würden und Geraerts für Transfers im Winter hauptverantwortlich sein könnte.

"Ich würde nicht von Indiskretionen sprechen, das würde ja bedeuten, es werden möglicherweise Wahrheiten ausgesprochen", sagte Hechelmann. "Diese sogenannten Tuschel-Themen - das alles löst bei mir Verwunderung und Erstaunen zugleich aus. Es steht mir nicht zu, darüber zu spekulieren, woher auch immer diese headtopics.com

kommen, wer sie vielleicht gestreut hat. Aber das ist für das Außenbild des FC Schalke 04 - für alle Ebenen in unserem Club - total schädlich."

