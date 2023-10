2. Bundesliga: Herber Rückschlag für Osnabrück im Abstiegskampf

Der VfL Osnabrück ist in der 2. Fußball-Bundesliga bei der SpVgg Greuther Fürth chancenlos. Die Tabelle bereitet bereits nach dem 11. Spieltag große Sorgen.in der 2. Fußball-Bundesliga einen herben Rückschlag einstecken müssen. Bei der SpVgg Greuther Fürth verlor die Mannschaft von Trainer Tobias Schweinsteiger am Freitag mit 0:4 (0:1) und bleibt nach dem 11. Spieltag Tabellenvorletzter. Die Tore für die Gastgeber erzielten Julian Green (45.

Die 9978 Zuschauer erlebten eine zähe erste Hälfte mit nur zwei Höhepunkten. Zunächst scheiterte Fürths Kapitän Branimir Hrgota mit einem Elfmeter nach Foul an Simon Asta anSchlussmann Lennart Grill. Schon beim 0:2 gegen den Hamburger SV hatte Hrgota vor einer Woche einen Freistoß verschossen. Fußballerischer Glanzpunkt war dann der direkt verwandelte Freistoß des US-Amerikaners Green kurz vor dem Pausenpfiff.

