2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf siegt bei Eintracht Braunschweig

Fortuna ist wieder Spitzenreiter! Chefcoach Daniel Thioune (49) und seine Truppe haben am Freitagabend (27. Oktober 2023) beim Zweitliga-Schlusslicht Eintracht Braunschweig am Ende nichts anbrennen lassen und wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Durch den 4:1-Auswärtserfolg schoben sich die Rot-Weißen zumindest über Nacht wieder an die Tabellenspitze.

de-Umfrage teilnehmen: Und nur kurz darauf jubelten erneut die Rot-Weißen: Und wieder hatte Tzolis seine Füße im Spiel: Der Grieche spielte einen cleveren Steckpass in den Sechzehner, der eingelaufene Vermeij blieb diesmal cool und beförderte das Spielgerät stark zum 2:0 in die Maschen (14.). Nach fünf Spielen ohne Tor durfte der Holland-Stürmer seinen zweiten Saisontreffer im Unterhaus feiern.

