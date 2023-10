2. Bundesliga: Düsseldorf schlägt Braunschweig und ist Tabellenführer

Fortuna Düsseldorf ist mit einem überzeugenden Sieg bei Tabellenschlusslicht Eintracht Braunschweig zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga gesprungen. Die Rheinländer siegten am Freitag (27.10.23) in Niedersachsen mit 4:1 (2:0). Christos Tziolis und Vincent Vermeij brachten die Fortuna mit einem Doppelschlag früh in Führung (12., 14.). Nach der Pause verkürzte Florian Krüger für die Gastgeber (59.

Braunschweig mit nur fünf Punkten Letzter Die Braunschweiger, bei denen Interimstrainer Marc Pfitzner am Montag den beurlaubten Jens Härtel ersetzt hatte, bleiben nach der achten Saisonniederlage mit nur fünf Punkten Schlusslicht. Wegen der teils verzögerten Anreise von letztlich knapp 19.500 Zuschauern begann die Partie mit rund 15 Minuten Verspätung. Und die Fortuna dort, wo sie beim rauschenden 4:3-Sieg nach 0:3-Rückstand gegen den 1.

