2. Bundesliga: Düsseldorf gewinnt in Braunschweig

gesetzt. Die Gäste waren in der 12. Minute durch Christos Tzolis in Führung gegangen, Vincent Vermeij legte zwei Minuten später nach (14. Minute).

Im zweiten Durchgang kam Braunschweig dann zunächst etwas besser ins Spiel, Florian Krüger erzielte für die Gastgeber in der 59. Minute den Anschluss, Düsseldorf zeigte sich aber unbeeindruckt und erhöhte in der 64. Minute durch Jamil Siebert und in der 8. Minute der Nachspielzeit nochmal durch Ao Tanaka. In der parallel ausgetragenen Partie siegte Greuther Fürth gegen den VfL Osnabrück mit 4:0.

Weiterlesen:

FN_Nachrichten »

| Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf : | 11. SpieltagAufstellung und Formation zum Spiel Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf Weiterlesen ⮕

Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf : | 11. SpieltagLiveticker mit allen Spielereignissen, Toren und Statistiken zum Spiel Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf Weiterlesen ⮕

Fortuna Düsseldorf: Riesen-Wirbel um Anpfiff in BraunschweigFortuna Düsseldorf trat am Freitagabend beim Zweitliga-Schlusslicht Eintracht Braunschweig an. Doch der Anstoß der Partie musste kurzfristig verschoben werden. Weiterlesen ⮕

Fortuna Düsseldorf: Diese irre Szene gab es zuletzt in BraunschweigFortuna Düsseldorf gastiert in der 2. Bundesliga bei Schlusslicht Eintracht Braunschweig. Vor der Partie tut sich dabei eine Parallele zur Vorsaison auf. Ein Fortune sorgte dabei für einen Wow-Moment. Weiterlesen ⮕

Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf live: FußballHolen Sie sich die neuesten Fußball Updates auf Eurosport. Verfolgen Sie Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf live am 27/10/2023. Ergebnisse, Statistiken und Kommentare in Echtzeit. Weiterlesen ⮕

Verzögerung beim Anpfiff der Zweitliga-Partie Braunschweig gegen Fortuna DüsseldorfDer Anpfiff der Zweitliga-Partie Braunschweig gegen Fortuna Düsseldorf verzögerte sich am Freitagabend um 15 Minuten aufgrund von Verkehrsproblemen. Viele Fans aus Düsseldorf standen im Stau und schafften es nicht rechtzeitig ins Stadion. Während der Verzögerung gab es auch technische Probleme bei der Live-Übertragung. Weiterlesen ⮕