2. Bundesliga: Bilder des Spiels von Fortuna bei Eintracht Braunschweig

Weil einige Fans noch im Stau standen, konnte die Partie am Freitagabend nicht pünktlich beginnen.Foto:

Die Partie begann mit einer Großchance für Vincent Vermeij, der freistehend vor dem Tor jedoch vergab.Wenig später klappte es besser: Christos Tzolis war nach einer Ecke Gedankenschneller als sein Gegenspieler und traf zum 1:0 für Fortuna.Nur zwei Minuten danach machte es Vermeij bei einer weiteren Chance besser und traf diesmal, nach diesem Doppelschlag war Fortuna bereits nach 15 Minuten mit 2:0 in Führung.

Weiterlesen:

rponline »

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf siegt bei Eintracht BraunschweigFortuna Düsseldorf war in der 2. Bundesliga beim Tabellenletzten Eintracht Braunschweig gefordert. Durch einen 4:1-Auswärtserfolg eroberte Daniel Thiounes Mannschaft die Tabellenspitze zurück. Weiterlesen ⮕

Fortuna Düsseldorf: So lief Partie bei Eintracht Braunschweig mit Sprung an TabellenspitzeWeil hunderte Düsseldorfer Anhänger im Stau steckten, war die Partie in Braunschweig verspätet angepfiffen worden. Die Fortuna-Profis auf dem Rasen waren indes mit Anpfiff da und lieferten sofort ab. Die Ausbeute hätte noch deutlich höher ausfallen müssen. Wer besonders positiv überrascht hat. Weiterlesen ⮕

Fortuna Düsseldorf bei Eintracht Braunschweig: Live-Ticker zum NachlesenFortuna war am elften Spieltag der Zweiten Liga bei Eintracht Braunschweig zu Gast und holte einen Auswärtssieg. In unserem Live-Ticker können Sie alles nochmal nachlesen. Weiterlesen ⮕

| Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf : | 11. SpieltagAufstellung und Formation zum Spiel Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf Weiterlesen ⮕

Fortuna Düsseldorf gegen Eintracht Braunschweig: der Live-TickerNach der Gala ist vor der Pflichtaufgabe: Am Freitag um 18.30 Uhr gastiert Fortuna Düsseldorf beim Schlusslicht der Zweiten Liga, Eintracht Braunschweig. Dabei gilt es, einige personelle Ausfälle zu kompensieren. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts. Weiterlesen ⮕

Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf : | 11. SpieltagLiveticker mit allen Spielereignissen, Toren und Statistiken zum Spiel Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf Weiterlesen ⮕