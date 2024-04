2.600 Stellen in Deutschland von SAP-Restrukturierung betroffen

Bei der Restrukturierung von SAP entfallen voraussichtlich 2.600 der weltweit 8.000 Stellen auf Deutschland . Das gehe nach Informationen des Handelsblatts aus einer internen E-Mail hervor, die der europäische Betriebsrat am Freitag an die Mitarbeiter versendet habe. Laut der Wirtschaft szeitung betreffen 4.100 Positionen den Verantwortungsbereich des Gremiums in Europa.

SAP streiche die Stellen zum Teil durch freiwillige Maßnahmen wie Vorruhestand und Abfindungen, zum Teil durch Weiterbildung, zum Teil durch Entlassungen. In Deutschland gelte eine Beschäftigungssicherung, daher seien Kündigungen ausgeschlossen. Über die Details verhandele der Konzern mit den Sozialpartnern, die genaue Zahl steht daher noch nicht fest. Der europäische Betriebsrat kritisierte dem Handelsblatt zufolge die Restrukturierung als Maßnahme zur Kostensenkun

SAP Restrukturierung Stellenabbau Deutschland Betriebsrat

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

2.600 Stellen in Deutschland von SAP-Restrukturierung betroffenFRANKFURT (Dow Jones) - Bei der Restrukturierung von SAP entfallen voraussichtlich 2.600 der weltweit 8.000 Stellen auf Deutschland. Das gehe nach Informationen des Handelsblatts aus einer internen E-Mail hervor, die der europäische Betriebsrat am Freitag an die Mitarbeiter versendet habe.

Herkunft: - 🏆 87. / 53 Weiterlesen »

SAP baut offenbar 2600 Stellen in Deutschland ab​Im Rahmen der Restrukturierung bei SAP entfallen einer Zeitung zufolge wohl 2600 der weltweit 8000 Stellen in Deutschland. Die betroffenen Mitarbeiter sollen dem Bericht zufolge in den kommenden Wochen informiert werden.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Elden Rings Dunkelmondgroßschwert könnt ihr euch für 600 Euro ins Zimmer stellenMelanie ist meist online am PC zu finden. Neben Multiplayern und Meer mag sie Alliterationen und dumme Wortspiele. Gelegentliches Lego-Bauen hilft ihr beim Abschalten.

Herkunft: eurogamer_de - 🏆 73. / 59 Weiterlesen »

ContiTech-Schock: Arbeitsplatzabbau bei Continental-TochterÜber 600 Stellen sollen bei der Continental-Tochter ContiTech abgebaut werden.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

SAP-Aktie, Novo Nordisk-Aktie & Co.: Europäische Highflyer GRANOLAS stellen Magnificent Seven in den SchattenBei aller Aufmerksamkeit, die den Magnificent Seven zugutekommt, gibt es auch in Europa große Marktakteure mit einer starken Kursperformance. Das steckt hinter den GRANOLAS.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

SAP-Aktie: Wie SAP-CFO Asam mehr US-Anlegern ins Boot holen willSAP-CFO Dominik Asam will mehr US-Investoren ins Boot holen und auch bei wichtigen Kennzahlen zur US-Konkurrenz aufschließen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »