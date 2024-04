18 Monate Haft für " Rust "- Waffenmeisterin Im Fall des tödlichen Schusses von Hollywoodstar Alec Baldwin auf eine Kamerafrau bei einem Western-Dreh steht das Strafmaß für die Waffenmeisterin fest: die Höchststrafe.

Hannah Gutierrez-Reed, die ehemalige Waffenmeisterin beim Film "Rust", hat die Höchststrafe für fahrlässige Tötung erhalten.Die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed ist wegen fahrlässiger Tötung zu 18 Monaten Haft verurteilt worden. Bei dem Western "Rust" mit Hauptdarsteller Alec Baldwin war sie für Waffensicherheit am Set zuständig, als eineDas Gericht in Santa Fe in New Mexico gab das Strafmaß am Montag bekannt.

Sie waren die Waffenmeisterin, diejenige, die zwischen einer sicheren Waffe und einer, die jemanden töten könnte, stand. Sie allein haben eine sichere Waffe in eine tödliche verwandelt.Bei den Dreharbeiten des US-Westerns "Rust" erschoss Hollywoodstar Alec Baldwin die Kamerafrau unabsichtlich. Heute wurde die zuständige Waffenmeisterin vor Gericht verurteilt.Gutierrez-Reed war Anfang März von Geschworenen im Gericht von Santa Fe schuldig gesprochen worden.

Der Vorfall ereignete sich im Oktober 2021 am Set des Westerns "Rust" mit Alec Baldwin als Hauptdarsteller und als Mit-Produzent des Films.Bei Proben auf der Bonanza Creek Ranch wurde die 42-jährige Kamerafrau Halyna Hutchins tödlich verletzt, als sich ein Schuss aus einer Requisitenwaffe löste, die von Baldwin bedient wurde. Regisseur Joel Souza wurde von derselben Kugel an der Schulter getroffen.

