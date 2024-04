18 Milyon Almanya'da Metabolik Yağlı Karaciğer Hastalığına Sahip

Wiesbaden. Schätzungsweise 18 Millionen Menschen in Deutschland haben eine metabolische Fettlebererkrankung , so die jetzt international übliche Bezeichnung . Eine der Hauptrisikogruppen sind außer Personen mit Adipositas, Hypertonie und Fettstoffwechselstörungen Patientinnen und Patienten mit Typ-2-Diabetes .

„Diese Verfahren können zum Teil auch die Steatose präzise quantifizieren“, sagte Geier. Den Ablauf des Fettleber-Screenings stellt sich die DGVS folgendermaßen vor: Per FIB-4-Score oder NFS in der hausärztlichen Praxis werden Patienten einem niedrigen, mittleren oder hohem Risiko zugeordnet. Bei niedrigem Risiko wird das Screening alle drei Jahre wiederholt, alle anderen sollen der Gastroenterologie/Hepatologie zugewiesen werden.

