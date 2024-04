18-jährige Helen Briem: Deutschlands größtes Golftalent

Golfspielerin Helen Briem ist erst 18 Jahre alt, hat in ihrer Sportart aber schon Historisches erreicht. Und für die Schülerin aus Nürtingen soll noch längst nicht Schluss sein: Deutschlands größtes Golftalent will zu Olympia. Wenn Helen Briem Golf spielt, sieht es entspannt und locker aus. Die Nürtingerin bringt die kleine weiße Kugel zum Fliegen - bis zu 250 Meter weit.

Die 18-Jährige bringt mit viel Talent, Leidenschaft und einer Körpergröße von 1,90 Meter beste Voraussetzungen für den Sport auf dem grünen Rasen mit. Sie gilt als eines der größten Golf-Talente in Deutschland und ist bereits maximal erfolgreich. Letztes Jahr hat Briem die Golfwelt überrascht, als sie das bedeutendste Juniorinnen-Turnier der Welt gewonnen hat: Der Sieg bei den 'R&A Girls' Amateur Championships' in England katapultierte die Nürtingerin ins Rampenlicht. Sie ist die erste Deutsche, die in der 104-jährigen Geschichte des Turniers triumphiert

