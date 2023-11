17 Seiten Anleitung: Ösi-Ministerin will jetzt auch in Bildern gendern

“ berichtet. Wichtig sei dabei insbesondere, dass „alle Geschlechter sprachlich sichtbar sind“. Denn genau das sei „für eine moderne, offene und bürger:innennahe Verwaltung von grundlegender Bedeutung.“Im Detail soll dabei eine genderneutrale Sprache eingesetzt werden, also beispielsweise Besuchende anstellte von Besuchern und Besucherinnen. Wenn diese Sprachform nicht möglich ist, wird zum Gendern stattdessen der Doppelpunkt bevorzugt.

Aber auch die direkten Anreden „Herr“ und „Frau“ sollen dem Infoblatt zufolge weggelassen werden. Stattdessen soll die Person direkt mit ihrem Namen angesprochen werden. Also laut „Heute.at“ mit „Guten Tag, Alex Musterperson“ oder „Liebe:r Alex“. Die Mitarbeiter der Behörde werden auch dazu aufgefordert, eigene Ideen in die Sprachfindung einzubringen.

In der Belegschaft des Klimaministeriums stößt der Leitfaden jedoch nicht überall auf Zustimmung. Eine Mitarbeiterin beschwert sich gegenüber „Heute.at“ darüber und sagt: „Mit dem Leitfaden werden wir in der Arbeit schikaniert. Wir werden somit zu einer ideologisch motivierten Fantasieschrift gezwungen, die ja wie Linguisten bestätigen noch dazu überhaupt nichts bringt.“ Die meisten Mitarbeiter würden den Leitfaden ohnehin ignorieren.

Propalästinensische Aktivisten sorgen mit einer skurrilen Aktion für Aufsehen in Großbritannien. Weil McDonald's-Filialen in Israel kostenlose Mahlzeiten an israelische Soldaten verteilen, rächten sich die Aktivisten, indem sie kistenweise Mäuse und Ratten in britische Filialen werfen.

