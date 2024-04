16 yaşındaki genç kızın ölümü ecstasy haplarından kaynaklandı

Eineinhalb Stunden dauerte der Todeskampf des jungen Mädchens, doch am Ende war Celina (16) tot. Ihr Körper überhitzte, ausgelöst durch Ecstasy-Pillen auf einer Party schluckte .... Celina (16) schluckte kurz hintereinander zwei Ecstasy-Tabletten, wenig später brach sie vor den Augen ihrer entsetzten Freunde zusammen. Sie wälzte sich am Boden, ihre Körpertemperatur stieg und stieg – 43,5 Grad! Doch erst als Celina bewusstlos wurde, wählte endlich jemand den Notruf, aber es war zu spät.

Die Notärzte konnten sie nicht mehr retten.Tim F. (22), rasierter Schädel, roter Bart, soll drei der hochgefährlichen Pillen an seinen Freund Jamil L. (23) verkauft haben, der sie dann Celina auf der Party gab. L. wurde dafür bereits 2022 nach Jugendstrafrecht verurteilt, musste 800 Euro zahlen und Beratungsgespräche absolvieren.„Erst als sie bewusstlos war, rief jemand die Polizei“ Yvonne M. (42) aus Hamburg weint um ihre Tochter Celina (16

Ramazan ayında Gazze'deki açlıkGazze'deki Müslümanlar için dünya çapında oruç ayı Ramazan başladı. Ancak bu yıl bu manevi ayın üzerinde birçok kişi için karanlık bir bulut asılı duruyor: Gazze'deki savaş. Oradaki insanlar gönüllü olarak yemekten vazgeçmiyorlar - açlık çekiyorlar. Özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, hayatta kalmak için kuş yemiyle ekmek yapmak zorunda kalan insanlar hakkında korkunç ve inandırıcı raporlar var. Bu koşullar için hiçbir haklılık yok, 7 Ekim Hamas katliamı da dahil olmak üzere. Sivil, sivil, Gazze'de de geçerlidir. Gazze'deki insanların neden aç olduğunu açıklayan meslektaşım Juliane von Mittelstaedt, İsrail hükümetinin bölgeye yeterli yardımı sağlamaması nedeniyle - ki bu artık İsrail'in en yakın müttefikleri tarafından da giderek daha fazla eleştiriliyor. ABD, yardımı ülkeye getirmek için Gazze kıyısında bir deniz limanı inşa etmeyi planlıyor. Ramazan'ın başlamasına kadar tarafların ateşkes sağlaması umudu gerçekleşmedi. Bununla birlikte, müzakereler devam ediyor.

