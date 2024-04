16-jähriger Noah Elias Harms im Fokus von Werder Bremen und TSG Hoffenheim

Sein Spielertyp ist gefragt. Der 16-jährigerige Noah Elias Harms vom B-Junioren-Bundesligisten Blumenthaler SV ist in den Fokus des SV Werder Bremen und der TSG Hoffenheim geraten.An Noah Elias Harms (links) sind namhafte Vereine interessiert. Der U17-Spieler des Blumenthaler SV hat offenbar gute Chancen, in ein Nachwuchsleistungszentrum zu wechseln.„Es ist mein Traum, so zu spielen wie Erling Haaland.

Wenn ich später in der Premiere League so viele Tore schieße wie er, dann habe ich es geschafft.“ Noah Elias Harms denkt groß. Und das darf er im zarten Alter von gerade einmal 16 Jahren auch. Nur wer groß denkt, kann auch Großes erreichen. Und das hat er bis zum Zeitpunkt heute durchaus. Noah Elias Harms spielt für den Blumenthaler SV in der Fußball-Bundesliga Nord/Nordost der B-Junioren und zählt zu den wenigen Akteuren im Kader, die dem jüngeren Jahrgang angehöre

