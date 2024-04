16-jähriger Jamaikaner knackt Usain Bolts U17-Rekord über 400 Meter

Der 16-jährige Nickecoy Bramwell aus Jamaika hat bei einem Nachwuchswettkampf einen alten Rekord von Usain Bolt über die 400 Meter geknackt. 2002 lief Sprint-Ikone Usain Bolt die 400 Meter bei einem Jugend-Wettkampf, den Carifta Games, in 47,33 Sekunden - damals U17- Rekord . Sein Landsmann stellt diese Zeit aber jetzt in den Schatten. Der 16-jährige Bramwell brauchte nämlich nur 47,26 Sekunden für die Runde im Kirani James Athletics Stadium in Grenada.

Seinen engsten Verfolger verwies das Lauf-Talent gleich um 0,7 Sekunden auf Platz zwei. „Es ist ein wunderbares Gefühl, den Rekord zu brechen. Seit letztem Sommer habe ich den Rekord im Auge, also ist es ein großartiges Gefühl, dass ich hierherkommen und ihn holen konnte“, sagte Bramwell nach dem Rennen

Nickecoy Bramwell Usain Bolt Rekord 400 Meter Jamaika

