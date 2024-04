16-Jährige dürfen erstmals bei Europawahl wählen

Bei der anstehenden Europawahl dürfen 16-Jährige erstmals wählen. Die EU-Abgeordneten aus der Region und der EVP-Vorsitzende Manfred Weber haben große Hoffnungen in die Neuwähler. Aber auch die Sorge um einen europäischen Rechtsruck beschäftigt sie.

