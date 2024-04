15-Jähriger nach Angriff in Frankreich gestorben

Nach zwei brutalen Angriff en auf Schüler in Frankreich spricht Präsident Macron von "einer Form zügelloser Gewalt unter unseren Jugendliche n". Der 15-Jährige, der nach dem Unterricht attackiert wurde, erliegt indes seinen Verletzungen. Ein 15-Jähriger ist in Frankreich in der Nähe seiner Schule zusammengeschlagen worden und an seinen Verletzungen gestorben.

Er sei am Donnerstagnachmittag nach dem Musikunterricht auf dem Heimweg von vermummten Jugendlichen angegriffen worden, berichteten verschiedene Medien unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Die Täter flohen demnach und ließen den Jungen bewusstlos zurück. Nach einer Notoperation in der Nacht sei der Teenager nun gestorben, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft mit. Der Bürgermeister von Viry-Châtillon südlich von Paris sprach im Sender BFMTV von einem "Massaker" und zeigte sich schockiert über die "extreme Gewalt". Ein 17 Jahre alter Verdächtiger kam in Polizeigewahrsam

Frankreich Angriff Schüler Gewalt Jugendliche

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ntvde / 🏆 3. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ein Flugzeug voller Fische: Warum ein englisches Unternehmen Aale von Frankreich nach Deutschland bringtAm Haßfurter Flugplatz nahm ein Fahrer die besondere Fracht entgegen. Die Tiere sollen in Bayern ausgewildert werden. Das sind die Hintergründe.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

In LoL wird ein Manager angefeindet, weil ein 30-Jähriger nicht Rentner bleiben willDer 30-jährige Doublelift war eigentlich als LoL-Profi zurückgetreten, aber plante heimlich sein Comeback. Doch das scheiterte.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Mann entleert Darm am Bahnsteig und bedroht DB-Mitarbeiter mit MesserMit gleich zwei Vorfällen hatte es die Bundespolizei in München am Donnerstag (4. April) zu tun. Besonders ein Mann, der seinen Darm am Bahnsteig entleerte, sorgte für Aufmerksamkeit.– Ein 41-jähriger Bulgare bedrohte einen DB-Mitarbeiter mit einem Messer, nachdem dieser ihn aufgefordert hatte, seine Darmentleerung am Bahnsteig zu beseitigen. Ein weiterer Vorfall ereignete sich, als ein 27-jähriger Syrer mit einem DB-Security-Mitarbeiter aneinandergeriet. Diese Vorfälle beschäftigten die Bundespolizei am Donnerstag (4. April) im Hauptbahnhof und an der Hackerbrücke.Gegen 8.20 Uhr sprach ein 60-jähriger DB-Reiniger den wohnsitzlosen Bulgaren an, der seinen Darm am Bahnsteig 5 des Münchner Hauptbahnhofs entleerte. Der Angesprochene zog daraufhin ein Küchenmesser aus seinem Koffer und gestikulierte damit in Richtung des Reinigers. Ein Angriff erfolgte jedoch nicht. Der Bulgare setzte seine Darmentleerung an einem Grünstreifen fort und entfernte sich anschließend vom Bahnsteig

Herkunft: innsalzach24 - 🏆 70. / 59 Weiterlesen »

Frankreich ruft nach Angriff bei Moskau höchste Alarmstufe ausVier Monate vor den Olympischen Sommerspielen in Paris hat der Anschlag bei Moskau die französischen Behörden aufgeschreckt: Die Regierung rief die höchst...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Nach Angriff bei Moskau: Frankreich ruft höchste Sicherheits-Alarmstufe ausBei einem Anschlag auf eine Konzerthalle in Moskau sind über 130 Menschen gestorben. Frankreich erhöht seine Warnstufe, wie Premierminister Attal verkündete. Demnach droht ein Anschlag unmittelbar.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

Terroranschlag in Moskau: Frankreich ruft nach Angriff höchste Alarmstufe ausIn einer Konzerthalle im Gebiet Moskau sind am Freitagabend Schüsse gefallen. Es gibt mehr als 130 Tote und viele weitere Verletzte. Der IS hat sich zu dem Anschlag bekannt, Augenzeugen berichten aus der Terror-Nacht. Alle Nachrichten im Newsticker.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »