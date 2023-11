15 Jahre nach dem ersten Trailer: Eli Roths „Thanksgiving“ ist endlich da

15 Jahre liegen zwischen dem ersten „Fake“-Trailer und dem fertigen Slasher-Film „Thanksgiving“ von Eli Roth. Vor 15 Jahren erschien der erste Trailer zu „Thanksgiving“, damals jedoch nur als nettes Beiwerk für das „Grindhouse“-Double-Feature von Robert Rodriguez und Quentin Tarantino und ihren Filmen „Planet Terror“ und „Death Proof“. Fünf Trailer wurden damals extra produziert zu Filmen, die es eigentlich nicht geben sollte.

Nun erwartet uns mit „Thanksgiving“ von Eli Roth der bereits dritte Film, der es tatsächlich auf die Kinoleinwand geschafft hat. Wir haben den Slasher-Film gesehen und verraten euch in der spoilerfreien Kritik, warum ihr euch unbedingt ein Kino-Ticket holen solltet. Zur Einstimmung könnt ihr euch beim ebenso recht spoilerfreien Teaser-Trailer einen ersten Eindruck verschaffen: Darum geht es: In der Kleinstadt Plymouth in Massachusetts kommen die Familien zusammen, um gemeinsam Thanksgiving zu feier

:

ZDFHEUTE: Neun Jahre Jugendhaft für Mord an FünfjährigerEin heute 20-Jähriger wurde vom Berliner Landgericht wegen Totschlags zu neun Jahren Jugendhaft verurteilt. Er sollte auf das Mädchen aufpassen und tötete sie stattdessen in einem Park.

Herkunft: ZDFheute | Weiterlesen »

MEİNMMO: Blizzard verrät Pläne für die nächsten 6 JahreBlizzard hat überraschenderweise die Pläne für die nächsten 6 Jahre verraten. Die Ankündigung einer neuen Erweiterung wird wohl erst im Jahr 2030 erfolgen.

Herkunft: MeinMMO | Weiterlesen »

ZDF: Tsunamis: Julia stirbt und Jahre später kehrt ihre Schwester zurückEine befreundete Gruppe macht Ende 2004 Thailand-Urlaub, als der Tsunami kommt. 15 Jahre später ist die totgeglaubte Alexandra plötzlich wieder da und konfrontiert sie mit der Vergangenheit. Zum neuen Serienhighlight DieZweiteWelle:

Herkunft: ZDF | Weiterlesen »

KINODE: „SAW X“-Kritik: Gleich zwei Premieren im Franchise überraschenDer neueste Horrorschocker aus dem „SAW“-Franchise steht in den Startlöchern. Doch kann er nach „SAW: Spiral“ und „Jigsaw“ überzeugen?..

Herkunft: KINOde | Weiterlesen »

TAZGEZWİTSCHER: Kritik an Greta Thunberg: „Ab jetzt Israelhasserin“Kritik an Greta Thunberg: „Ab jetzt Israelhasserin“ 👉 Nach einem Auftritt bei einer Klimademo in Amsterdam: Fridays-Initiatorin Greta Thunberg wird vorgeworfen, sie habe sich antisemitisch geäußert. 🔗 Hier lesen

Herkunft: tazgezwitscher | Weiterlesen »

MEİNMMO: WoW: Neue Supporter-Klasse sorgt für Kritik in der CommunityDie neue Supporter-Klasse in World of Warcraft wird von der Community kritisiert, da sie zu stark ist. Blizzard gibt jedoch an, dass dies beabsichtigt war.

Herkunft: MeinMMO | Weiterlesen »