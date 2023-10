14 Tore! Deutsche Teams brillieren im Europapokal

Eine Woche nach seiner Suspendierung wegen israelfeindlicher Statements meldet sich Mainz-Profi Anwar El Ghazi erstmals zu Wort.

Vor rund einer Woche suspendierte der 1. FSV Mainz 05 Anwar El Ghazi, nachdem der Stürmer als Reaktion auf den brutalen Terrorangriff der Hamas auf israelische Zivilisten am 7. Oktober israelfeindliche Posts auf Social Media abgesetzt hatte.

Seitdem trainierte der Niederländer laut"Bild" offenbar alleine in der Heimat. Jetzt meldete sich der 28-Jährige erstmals wieder zu Wort. Auf Instagram postete er ein Statement. "Ich verurteile die Tötung aller unschuldigen Zivilisten in Palästina und Israel. Mein Mitgefühl gilt den unschuldigen Opfern dieses Konflikts, unabhängig von ihrer Nationalität. Ich setze mich für eine friedliche und integrierte Region im Nahen Osten ein. Soweit meine bisherigen Äußerungen in den sozialen Medien missverstanden wurden, möchte ich klarstellen, dass ich für Frieden und Menschlichkeit für alle stehe. headtopics.com

Was versöhnlich anmutet, könnte womöglich nur ein Versuch sein, die Karriere retten zu wollen. Denn von Missverständnis kann wohl kaum die Rede sein. Auf Instagram teilte El Ghazi unter anderem einen Beitrag, der Israel einen Genozid vorwarf, zudem nutzte er den Satz:"Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein". Die Parole meint, dass sich Palästina vom Jordan bis zum Mittelmeer ausdehnen sollte, spricht Israel damit das Existenzrecht ab.

Auch verurteilt El Ghazi auch im jetzigen Statement den Angriff der Hamas nicht direkt und stellt den israelischen Gegenschlag auf eine Stufe mit dem Terrorakt.Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.Acht Spiele, 14 Tore - noch nie zuvor hat ein Bundesliga-Spieler so abgeliefert wie Serhou Guirassy in dieser Saison. headtopics.com

