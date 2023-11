14-Jähriger verursacht Unfall mit gestohlenem Sportwagen

Vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit kam er demnach am Mittwochnachmittag von der Straße ab und fuhr in eine Leitplanke. Ein Augenzeuge hat nach Angaben des Sprechers beobachtet, dass der 14-Jährige durch das Schiebedach ausstieg und in einen Wald lief. Am Fahrzeug entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Gegen den 14-Jährigen werde wegen schweren Diebstahls eines Kraftfahrzeugs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht ermittelt.

