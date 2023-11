14-Jähriger stiehlt Nachbars Sportwagen und verursacht Unfall

Er wollte eine Spritztour unternehmen – mit einem geklauten Auto! Ein 14-Jähriger hat den Sportwagen seines Nachbarn gestohlen und ist bei einem Unfall am Mittwoch in Holzkirchen (Landkreis Miesbach) leicht verletzt worden. Vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit kam er gegen 14 Uhr mit dem Auto von der Straße ab und fuhr in eine Leitplanke. Ein Augenzeuge hat nach Angaben des Sprechers beobachtet, dass der 14-Jährige durch das Schiebedach ausstieg und in einen Wald lief. Am Fahrzeug entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 20 000 Euro. Gegen den 14-Jährigen werde wegen schweren Diebstahls eines Kraftfahrzeugs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht ermittelt

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IDOWA: 14-Jähriger verursacht Unfall mit gestohlenem Sportwagenidowa.de informiert Sie zuverlässig über aktuelle Nachrichten , spannende Geschichten und Hintergründe - alles, was in Bayern passiert

Herkunft: idowa | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Bayern: 14-Jähriger verursacht Unfall mit gestohlenem SportwagenAktuelle Nachrichten aus Bayern

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Kriminalität: 14-Jähriger verursacht Unfall mit gestohlenem SportwagenHolzkirchen (lby) - Ein 14-Jähriger hat einen Sportwagen gestohlen und ist bei einem Unfall in Holzkirchen (Landkreis Miesbach) leicht verletzt worden.

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

NWNEWS: 16-Jähriger bei Unfall in Herford lebensgefährlich verletztAuf der Elverdisser Straße ist es zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad gekommen.

Herkunft: nwnews | Weiterlesen ⮕

RPONLINE: Unfall in Lage​: 32-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt​Aus bisher ungeklärter Ursache ist ein Mann im Kreis Lippe mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum gefahren. Die Polizei schließt Alkohol als Ursache aus.

Herkunft: rponline | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Langenau: 15-Jähriger nimmt Auto vom Vater und baut UnfallLangenau (lsw) - Bei einer Spritztour mit Papas Auto hat ein 15 Jahre alter Junge in Langenau (Alb-Donau-Kreis) einen Unfall verursacht. Nach

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕