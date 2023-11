14-Jähriger klaut Porsche, fährt in Leitplanke und flüchtet zu Fuß

Ein 14-Jähriger hat am Mittwoch einen Porsche gestohlen und ist bei einem Unfall in Holzkirchen (Landkreis Miesbach) leicht verletzt worden. Das Auto habe sich der Jugendliche „wohl bei einem Nachbarn ohne dessen Wissen ausgeliehen“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen.

Vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit kam er demnach am Mittwochnachmittag mit dem Auto von der Straße ab und fuhr in eine Leitplanke. Ein Augenzeuge hat nach Angaben des Sprechers beobachtet, dass der 14-Jährige durch das Schiebedach ausstieg und in einen Wald lief.ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Gegen den 14-Jährigen werde wegen schweren Diebstahls eines Kraftfahrzeugs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht ermittelt.

