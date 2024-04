13-jähriges Mädchen von gleichaltrigem Jungen überfallen und schwer verletzt

Was für ein Riesenglück, dass sie gefunden wurde!Ein 13-jähriges Mädchen wird von einem gleichaltrigen Jungen überfall en, schwer verletzt und dann lässt er sie einfach liegen. Ihr Schutzengel : Ein Spaziergänger . Der Junge zwingt die 13-Jährige ins Gebüsch Das Mädchen ist am Donnerstagnachmittag (4. April) zu Fuß in Lehrte (Niedersachsen) aus Richtung Hämelerwald in Richtung Sievershausen unterwegs.

Dann beginnt der Alptraum: Ein ebenfalls 13-jähriger Junge, den die Schülerin eigenen Angaben nach nur vom Sehen kennt, überfällt sie brutal. Er greift sie an, zwingt sie in ein Gebüsch und verletzt sie dort schwer, teilen Staatsanwaltschaft Hildesheim und die Polizeidirektion Hannover mit. Besonders perfide: Nach der grausamen Tat lässt er sie einfach im Gebüsch liegen.Lese-Tipp: Kinder überfallen Tankstelle in Wuppertal Erst viel später wird sie gefunden Es dauert anderthalb Stunden, bis die 13-Jährige gefunden wir

Mädchen Überfall Verletzt Schutzengel Spaziergänger

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



RTL_com / 🏆 101. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Vorurteile im Klassenzimmer: Lehrer unterschätzen Mädchen in Mathe und Jungen in SprachenEine Schülerin in der 8. Klasse kriegt eine Fünf in Mathe auf dem Zeugnis – mit echt krassen Folgen. Eine Wiederholungsprüfung soll zunächst darüber entscheiden, ob sie die nächste Klassenstufe doch noch erreicht. Doch wieder fällt die Schülerin aus Salzburg durch.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Vorurteile im Klassenzimmer: Lehrer unterschätzen Mädchen in Mathe und Jungen in SprachenEine Schülerin in der 8. Klasse kriegt eine Fünf in Mathe auf dem Zeugnis – mit echt krassen Folgen. Eine Wiederholungsprüfung soll zunächst darüber entscheiden, ob sie die nächste Klassenstufe doch noch erreicht. Doch wieder fällt die Schülerin aus Salzburg durch.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Gerechtigkeit im Sport: gleiche Chancen für Mädchen und JungenGleichberechtigung von Geschlechtern im Sport: seit Jahren Thema, aber bei weiten noch nicht erreicht. Teilweise drehen sich die Uhren auch wieder rückwärts.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »

Berliner lassen Schalke keine Chance: Auf ein Tänzchen mit Herthas jungen WildenHertha besiegt Schalke deutlich. Das Spiel zeigt, was für ein Potenzial in der Berliner Mannschaft steckt – und auch, wie schwer es für den Gegner noch werden kann im Abstiegskampf.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Job Ghosting: Ein Trend unter jungen Menschen der Gen ZUnter jungen Menschen der Gen Z scheint ein Trend besonders beliebt zu sein: Job Ghosting. Das zeigen jetzt Umfragedaten einer Plattform, die Bewerber und Firmen befragte. Bei einem Stellenangebot müssen sowohl Arbeitgeber als auch der Bewerber interessiert sein. Verliert eine der beiden Parteien das Interesse während des Bewerbungs-Prozesses, kommt es zum Ghosting: Der Bewerber verspricht etwa, noch einmal zurückzurufen, tut das aber nie. Die Beschäftigungsplattform Indeed hat für ihren 'Hiring Ghosting Report 2023' 4.500 Unternehmen und 4.500 Bewerber gefragt: 1.507 in den USA, 1.506 in Großbritannien und weitere 1.503 in Kanada. 78 % der Bewerber geben an, dass sie im vergangenen Jahr Arbeitgeber absichtlich ignoriert haben. Davon geben 59 % an, dass sie diesen Schritt bereuen. 62 % der Bewerber denken hingegen, dass sie einen Arbeitgeber auch in Zukunft wieder ignorieren würden.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

13-Jähriger soll Gleichaltrige überfallen und schwer verletzt habenEin 13-jähriger Junge soll ein gleichaltriges Mädchen auf einem Gehweg überfallen und in ein Gebüsch gezwungen haben. Das Mädchen blieb schwer verletzt liegen.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »