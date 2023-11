In Videospielen gibt es so viel zu tun und so viele Möglichkeiten. Je nach Game könnt ihr ein komplett neues Leben beginnen. Trotzdem gibt es 13 Dinge in Videospielen, die ihr noch nie gemacht habt, obwohl es machbar gewesen wäre.Videospiele bieten mittlerweile so viele Möglichkeiten, die euch beim Durchspielen zur Verfügung stehen. Gut oder Böse? Taktiker oder Marodeur? Alles erkunden oder nur der Haupt-Quest folgen? Das sind nur einige der Fragen, vor die euch Spiele mittlerweile stellen.

Dabei sind die Antworten auf manche schneller getroffen, als auf andere. Wir wollten von euch und unseren Redakteuren wissen, welche Tätigkeiten und Herangehensweisen ihr in Videospielen von vornherein ausschließt und aus welchen Gründen. Das sind eure Antworten:© Bei der Wahl der Klassen hat fast jeder Gamer einen Liebling. Und eben auch welche, die links liegen gelassen werden. (Bildquelle: Blizzard)Egal ob Magier, Krieger, Dieb, Waldläufer, Scharfschütze, et





🏆 16. Follow_the_G » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

South Park kritisiert Diversität in VideospielenIn der neusten Folge der Cartoon-Serie South Park werden die Protagonisten durch diverse Frauen ersetzt, um auf die Diversität in Filmen anzuspielen. Dabei wird auch das Speichern zwischen verschiedenen Universen in Videospielen kritisiert.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 16. / 67,76 Weiterlesen »

Was der Streit um Unity für Fans von Videospielen bedeutetEines der wichtigsten Unternehmen in der Videospielbranche hat sich sein eigenes Grab geschaufelt – und begräbt potenziell mehrere große Spiele mit

Herkunft: idowa - 🏆 16. / 67,76 Weiterlesen »

FC Bayern reist mit Personalsorgen zum Champions-League-Spiel gegen Galatasaray: 'Nicht viele Möglichkeiten'Bayern München reist wohl auch mit einigen Personalproblemen zum Champions-League-Auswärtsspiel bei Galatasaray Istanbul.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 16. / 67,76 Weiterlesen »

FCA-Coach Thorup: 'Es gib so viele positive Dinge'Augsburgs neuer Trainer Jess Thorup geht nach seiner erfolgreichen Premiere mit Zuversicht in sein erstes Bundesliga-Heimspiel.

Herkunft: ransport - 🏆 16. / 67,76 Weiterlesen »

Debütsaison des Porsche 963: Zu viele Dinge auf einmal gemacht?Der Porsche 963 konnte in seiner Debütsaison nicht überzeugen: In der WEC erzielte das Team keinen Sieg - Hatte Porsche im ersten Jahr einfach zu viele Baustellen?

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 16. / 67,76 Weiterlesen »

Migration: Weil sieht Niedersachsen am Rande der MöglichkeitenDer Ministerpräsident sagte in seiner Regierungserklärung im Landtag, es gebe kaum noch Platz in Unterkünften.

Herkunft: ndr - 🏆 16. / 67,76 Weiterlesen »