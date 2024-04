12-jähriges Kind stirbt bei Schießerei in Schule in Finnland

Ein zwölfjähriges Kind ist nach Schüssen in einer Grundschule in der finnischen Stadt Vantaa nahe Helsinki gestorben. Zwei weitere Zwölfjährige sind schwer verletzt, wie die finnische Polizei am Dienstag (2. April 2024) mitteilte. Die Einsatzkräfte nahmen einen ebenfalls zwölfjährigen Schüler vor der Schule fest. Der mutmaßliche Täter hatte eine Schusswaffe bei sich. Die Festnahme verlief nach Angaben der Polizei reibungslos.

Finnland: 12-jähriges Kind stirbt bei Schießerei in Schule Die Kinder waren nach Angaben der Polizei alle Schüler der sechsten Klasse. Am Dienstagmorgen wurden die Behörden kontaktiert, nachdem auf dem Schulgelände einer Grundschule in Vantaa nördlich von Helsinki geschossen wurde, hieß es von der finnischen Polizei. Die Öffentlichkeit wurde aufgefordert, sich von dem Gebiet fernzuhalten. Der Vorfall werde vor Ort weiter untersucht. Bei dem Großeinsatz sperrten die Einsatzkräfte die Schule a

