11 Gewohnheiten, die den Familienzusammenhalt stärken

Im stressigen Familienalltag kann es schnell mal unharmonisch und hektisch werden. Um so wichtiger ist es, den Familienzusammenhalt und Rückhalt früh im Kindesalter zu stärken. Streitereien und auch mal schwierige Zeiten kennen wir schließlich alle. In solchen Phasen sehnen wir uns nach Verbundenheit, Geborgenheit, Sicherheit und Vertrauen – alles grundlegende Dinge, welche die meisten Eltern ihren Kindern früh mit auf den Weg geben möchten.

Wenn ich an eine starke Zusammengehörigkeit innerhalb einer Familie denke, sehe ich Eltern, Großeltern und Geschwister, alle an einem Tisch sitzend. Sie lachen und weinen zusammen, teilen freudige Erlebnisse, spannende Lebensgeschichten, Erfahrungen und Niederschläge miteinander. Dabei sind sie immer füreinander da. In guten wie in schlechten Zeiten, weil Familie das A und O ist.

innerhalb der Familie. Kleine Kindern können sich schon mit klitzekleinen Aufgaben gebraucht fühlen. Ähnlich wie wir Erwachsenen im Berufsleben fühlen sie sich dadurch gesehen und wertgeschätzt. Wie hilfreich die Unterstützung eurer Kinder dabei ist, sollte nicht im Vordergrund stehen. Viel wichtiger ist auch hier: die kollektive Zeit und das gemeinsame Schaffen., die irgendwann vielleicht alle miteinander teilen.

Fallen Kinder hin und weinen, trösten wir sie und helfen ihnen wieder auf. Hier handelt es sich um einen sichtbaren Schmerz. Doch oft sind es auch die (aus unserer Sicht) kleinen Alltagsproblemchen, bei denen es wichtig ist:. Das kann ein heruntergefallener Kakao sein, der Tränen fließen lässt, ein verloren gegangenes Kuscheltier, der erste Liebeskummer oder ein schlechtes Zeugnis.

