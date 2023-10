10 Prozent mehr Dividendenrendite und Super-Quartalszahlen bei dieser weltberühmten Dividenden-Aktie

Heute präsentierte McDonalds die Zahlen für das abgelaufene Quartal. Und die Zahlen waren recht deliziös: Denn neue Produkte und eine robuste Nachfrage nach günstigen Menüs haben McDonalds ein Umsatzplus über Markterwartungen beschert. Die Quartalserlöse der Schnellrestaurant-Kette stiegen auf vergleichbarer Basis um 8,8 Prozent, wie McDonald's am Montag mitteilte.

Auch wenn die Quartalszahlen beim Burger-Brater gut ausfielen und die Dividende schön angehoben wurde, so sieht die McDonalds-Aktie im Chart aktuell dennoch nicht super aus. Momentan befindet sich das Papier unter der 200-Tage-Linie (grün) und auch unter der 50-Tage-Linie (blau). Zwar deutet das Papier nun einen Turnaround an, doch dieser muss sich erst noch bestätigen.

Die Analysten bei Bloomberg sind aber immer noch sehr positiv für die Dividenden-Aktie und raten mehrheitlich zum Kauf. Sogar 34 Analysten tun dies, während knapp ein Viertel zum Halten und niemand zum Verkaufen rät. headtopics.com

BÖRSE ONLINE rät indes auch weiter zum Kauf der McDonalds-Aktie mit einem Kursziel von 330 Euro und einem Stoppkurs bei 220 Euro. Anleger können weiter auf die starke Dividende setzen, schauen sich aber auch genau den Chart und die 200-Tage-Linie an. Wer mehr Sicherheit wünscht, der investiert erst beim Überwinden der 200-Tage-Linie und einem erfolgreichen Test von oben.

Kursgewinn von 9,21 Prozent: Aktie erreicht WochenhochDer Kurs der Aktie erreichte am Freitag ein Wochenhoch von 183,60 Euro auf Xetra, was einem Kursgewinn von 9,21 Prozent entspricht. Weitere Informationen im Artikel. Weiterlesen ⮕

Tesla-Aktie stürzt um 3,14 Prozent abDie Tesla-Aktie ist um 3,14 Prozent gefallen. Die übergeordnete Technik hat sich deutlich verschlechtert. Was bedeutet das für die nächsten Tage? Weiterlesen ⮕

Amazon-Aktie steigt nachbörslich um über 5 ProzentDer Kurs der Amazon-Aktie ist nachbörslich um über 5 Prozent auf 125,90 USD gestiegen. Es gibt jedoch Gründe, diesen Anstieg skeptisch zu betrachten. Weitere Informationen in Tickmill's täglichen Tradingideen. Weiterlesen ⮕

Erste Group-Aktie springt an: Erste Group legt beim Nettoergebnis um 40 Prozent zuDie Erste Group hat in den ersten neun Monaten 2023 den Nettogewinn um 40,2 Prozent auf 2,309 Mrd. Euro gesteigert. Weiterlesen ⮕

Merck-Aktie: Wert des Investments steigt um 12,47 ProzentHeute vor 3 Jahren wurden Merck-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 127,15 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Merck-Aktie investiert, befänden sich nun 0,786 Merck-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 112,47 EUR, da sich der Wert einer Merck-Aktie am 27.10.2023 auf 143,00 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 12,47 Prozent zugenommen. Der Marktwert von Merck betrug jüngst 62,17 Mrd. Euro. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Weiterlesen ⮕

Nemetschek-Aktie gewinnt 2,62 Prozent (69,00 €)Das Wertpapier von Nemetschek notiert am Montag ein wenig fester. Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 69,00 Euro. Für die Aktie von Nemetschek steht gegenwärtig ein Wertanstieg 2,62 Prozent zu Weiterlesen ⮕