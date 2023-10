1. FSV Mainz 05 live: Fußball

Andererseits gehören die beiden Kontrahenten auch zu den Flop-Drei, was Gegentore betrifft. Wahrlich ein Spiel der Rekorde.

Für die Rheinhessen ist die Partie natürlich auch das Warmschießen für den DFB-Pokal, in dem das Team von Svensson im Unterschied zu dem von Letsch immer noch vertreten ist. Selbstbewusstsein tanken für den Auftritt bei der hertha am Mittwoch.

Der VfL musste zuletzt eine Niederlage gegen Freiburg hinnehmen, die zumindest nicht unumstritten war, schließlich hätte man das Spiel einige Zeit in Überzahl bestreiten können, wenn es eben eine Rote Karte gegen Grifo gegeben hätte. Erstaunlich vielleicht die Partien, in denen der VfL Bochum Punkte mitnehmen konnte, nämlich unter anderem gegen Leipzig (IN!) und beim Gastspiel des BVB. headtopics.com

Straßenfeger am Freitagabend. Das Schlusslicht ist am Vorletzten zu Gast. Wir könnten auch von einem Kellerkracher sprechen. Der Verlierer behält oder bekommt die Rote Laterne. Aber ob es hier überhaupt einen Gewinner geben kann? Gute Frage. Hier treffen schließlich die beiden einzigen Teams aufeinander, die in dieser Saison noch nicht gewonnen haben.

Und so spielt der FSV Mainz: Zentner - Leitsch, Bell, van den Berg - da Costa, Barreiro, Kohr, Caci - Gruda, Ajorque, Onisiwo.

