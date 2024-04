1. FC Union Berlin will Bayer Leverkusen schlagen

Schafft der 1. FC Union Berlin das, was in dieser Saison sonst keiner anderen Mannschaft gelungen ist? Die Eisernen wollen Bayer Leverkusen schlagen. Der Trainer des FC Bayern hatte am vergangenen Wochenende nach der 0:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund im Angesicht von 13 Punkten Rückstand bei nur noch sieben ausstehenden Spielen, Bayer Leverkusen schon zum Meistertitel beglückwünscht.

Bjelica hielt sich nun, angesprochen auf die erdrückende Dominanz der Werkself, noch eine kleine Hintertür offen. Man könne Leverkusen „fast“ zur Meisterschaft gratulieren. Am Sonnabend (15.30 Uhr) gastiert die wettbewerbsübergreifend seit 40 Spielen ungeschlagene Bayer-Elf im Stadion An der Alten Försterei. Drei Siege fehlen dem Team von Trainer Xabi Alonso noch, doch die Köpenicker treibt die Motivation an, die erste Mannschaft zu sein, die den Gegner in die Knie zwingt. Und nicht nur da

