1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt : | 10. Spieltag

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RANSPORT: Conference League 2023/24 mit Eintracht Frankfurt live: Übertragung der SGE im TV, Livestream, LivetickerMit Eintracht Frankfurt wird in der Saison 2023/24 ein deutsches Team an der Conference League teilnehmen. Auf welche Gruppengegner trifft der Bundesligist? Wie ist der Modus? ran versorgt euch mit den wichtigsten Informationen.

BILD_SPORT: Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp könnte im Pokal gegen Viktoria Köln geschont werdenBei Eintrachts Kevin Trapp (33) zwickt's wieder! Der Rücken macht seit der Rückkehr von der Nationalmannschaft Probleme. Beim Spiel gegen Dortmund (3:3) dehnte sich der Torwart immer wieder, hielt jedoch 90 Minuten durch. Doch in der 2. Pokal-Runde bei Drittligist Viktoria Köln am Mittwoch (20.45 Uhr live bei Sky) könnte die Nr. 1 geschont werden.

SPORT1: Dieser Transfer begeistert Eintracht FrankfurtEintracht Frankfurt hat lange um Farés Chaibi gebuhlt. Der Offensivmann war zu diesem Zeitpunkt nur Insidern bekannt – das hat sich spätestens nach seinem ersten Bundesligator geändert.

KICKER_BL: Marmoush und Chaibi: Erfolgreiche Neuzugänge bei Eintracht FrankfurtDie beiden Neuzugänge Marmoush und Chaibi zeigen eine tolle Entwicklung bei Eintracht Frankfurt. Sie haben sich schnell integriert und überzeugen mit ihren Leistungen.

SPORT1: DFB-Pokal: FC Viktoria Köln gegen Eintracht FrankfurtIn der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals treffen der FC Viktoria Köln und Eintracht Frankfurt aufeinander. Beide Mannschaften haben die Chance, ihre Stärken unter Beweis zu stellen und ihre Geschichte neu zu schreiben.

AZ_AUGSBURG: Eintracht Frankfurt live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 23/24Im DFB-Pokal 23/24 trifft Viktoria Köln auf Eintracht Frankfurt. Alle Infos rund um Termin, Uhrzeit sowie zur Übertragung im TV und Stream finden Sie hier.

