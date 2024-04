1. FC Saarbrücken: Geht das Pokal-Märchen gegen Kaiserslautern weiter?

Der 1. FC Saarbrücken (3. Liga) schlug mit Bayern, Frankfurt und Gladbach bereits drei Bundesligisten. Geht das Märchen heute gegen Kaiserslautern weiter? Laut den Regularien der UEFA und des DFB qualifiziert sich der DFB-Pokalsieger automatisch für die Europa League, egal in welcher Liga er spielt. Das heißt: Düsseldorf, Kaiserslautern oder auch Saabrücken könnten nächstes Jahr nicht erstklassig und trotzdem europäisch spielen. Diese Regel wurde 2015 abgeschafft.

Ist der DFB-Pokalsieger bereits anderweitig für den Europapokal qualifiziert, geht der zusätzliche Startplatz an die Bundesliga. Sollte Leverkusen, die schon über die Liga sicher europäisch spielen, den Pokal gewinnen, ist dem sechstplatzierten der Liga die Europa League sicher. Der unterlegene Finalist rückt in keinem Fall nach.ist bisher der einzige „echte“ unterklassige Verein, der den DFB-Pokal gewinnen konnt

