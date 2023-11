1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 : | 12. Spieltag

...Personalisierte Inhalte, Inhaltemessung, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklung ausspielen Inhalte können basierend auf einem Profil personalisiert werden. Es können Daten hinzugefügt werden, um Inhalte besser zu personalisieren. Die Leistung von Inhalten kann gemessen werden. Erkenntnisse über Zielgruppen, die die Anzeigen und Inhalte gesehen haben, können abgeleitet werden. Daten können verwendet werden, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und Systeme und Software zu entwickeln.

BZBERLIN: Darum brachte auch Unions neue Aufstellung nichtsViele Wechsel, kein Sieg! Union Berlin verlor auch das Pokalspiel in Stuttgart (0:1) – die elfte Pleite in Serie.

EUROSPORT_DE: Aufstellung FC Bayern: Harry Kane pausiert im Pokal in Saarbrücken - Serge Gnabry wieder auf der BankDer FC Bayern München tritt in der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken mit einer 1b-Elf an. Die Aufstellung der Bayern.

BILD: BVB-Trainer Terzic überrascht mit Aufstellung und schont Füllkrug und HummelsBVB-Trainer Edin Terzic (41) überrascht mit seiner Aufstellung, schont Stürmerstar Niclas Füllkrug (30) und Abwehr-Boss Mats Hummels (34) komplett. Im Vergleich zum 3:3 in Frankfurt wechselt er gleich 5-mal, bringt Süle, Ryerson, Brandt, Bynoe-Gittens und Moukoko. Zwei Neue machen besonders auf sich aufmerksam. Brandt glänzt in ungewohnt defensiver Rolle im Mittelfeld – und Bynoe-Gittens macht auf der linken Seite richtig Alarm!

RPONLINE: Borussia Mönchengladbach: Startelf/Aufstellung in FreiburgMit dieser Startelf von Borussia Mönchengladbach ist am Samstag (4. November, 15.30 Uhr) am zehnten Bundesliga-Spieltag beim SC Freiburg zu rechnen.​

KICKER_BL: SV Darmstadt 98 - VfL Bochum : | 10. SpieltagAufstellung und Formation zum Spiel SV Darmstadt 98 - VfL Bochum

KICKER_BL: DFB-Pokal: Paderborn gewinnt in FreiburgAufstellung und Formation zum Spiel SC Freiburg - Bor. Mönchengladbach

