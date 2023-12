1.FC Nürnberg: Dritte Niederlage in Folge

Die Niederlage gegen Kaiserslautern war die dritte in Folge. Die Franken haben innerhalb von drei Wochen eine 180-Grad-Wende ins Negative vollzogen. Trainer und Mannschaft wirken zunehmend ratlos. Themen abseits des Platzes sorgen für zusätzliche Unruhe. Das Restprogramm macht wenig Hoffnung.

Als Trainer Cristian Fiél nach der Partie am Sportschau-Mikrofon nach den Gründen für die Niederlage auf dem Betzenberg gefragt wurde, antwortete er: 'Weil wir die entscheidenden Fehler in der Defensive machen und in der Offensive nicht zwingend genug werden.' Ein Satz, der sich problemlos auf die letzten drei Partien des Altmeisters übertragen lässt. In drei Spielen kassierte der Club elf Gegentore bei nur einem erzielten Tor





