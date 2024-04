Stöger bringt die nächste Bochumer Ecke von links in den Sechzehner, findet dort aber keinen Mitspieler. Die Standards des VfL sind heute ausbaufähig.Kleiner Hoffnungsschimmer für die Kölner: Die Bochumer haben bereits 18 Zähler nach einer Führung abgegeben, zuletzt am vergangenen Wochenende gegen Darmstadt. Verdient ist die Führung nach dem aktuellen Spielverlauf nicht, sie spielt Bochum aber natürlich enorm in die Karten.

Für Passlack ist es der erste Saisontreffer, Bochum wäre damit neun Zähler vor einem direkten Abstiegsrang, die Kölner dagegen satte vier Punkte hinter Platz 16. Für die Mannschaft von Timo Schultz wäre das eine Katastrophe.Tooooor! 1. FC Köln - VFL BOCHUM 0:1. Und plötzlich führen die Bochumer! Aus einem Abstoß von Riemann heraus bekommt Broschinski auf der linken Seite den Ball und legt die Kugel von der Strafraumkante an den langen Pfosten, wo Passlack aus acht Metern direkt abzieh

1. FC Köln VFL BOCHUM Fußball Spiel Führung Abstiegsrang

