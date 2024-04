1. FC Köln verzichtet auf Umzug nach Marsdorf

Der 1. FC Köln zieht nicht nach Marsdorf und hofft auf Zustimmung der Stadt, um das Geißbockheim modernisieren dürfen. Ein Umzug des 1. FC Köln in das am Stadtrand gelegene Viertel Marsdorf ist vom Tisch. Dies teilte der Klub am Mittwoch mit und begründete diese 'endgültige' Entscheidung mit 'nicht hinreichender finanzwirtschaftlicher kommunaler Unterstützung'. Stattdessen wolle der FC den Ausbau und die Modernisierung des Geißbockheims forcieren.

Das im Jahr 1953 errichtete Klubhaus inmitten des Kölner Grüngürtels bleibt somit die Heimat des Vereins. Bereits seit rund zehn Jahren steht der FC im Austausch mit der Stadt, um gemeinsam eine Lösung für die infrastrukturelle Weiterentwicklung der Klubs zu erarbeiten. 'Diese ist für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des FC im Profifußball zwingend erforderlich', hieß es in der Mitteilung des FC

