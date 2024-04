1. FC Köln verpasst knapp einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf

Der 1. FC Köln hat im Abstiegskampf der Frauenfußball-Bundesliga einen überraschenden Befreiungsschlag nur knapp verpasst. Bei Champions-League-Kandidat TSG Hoffenheim punktete das Team von Daniel Weber zwar durch ein 1:1 , ließ allerdings angesichts einer langen Führung zwei weitere Zähler liegen und muss weiter zittern.

Erst elf Minuten vor Spielende gelang Paulina Krumbiegel der Ausgleich für die Kraichgauerinnen, ohne den der Abstieg von Schlusslicht MSV Duisburg bereits vorzeitig besiegelt gewesen wäre. Köln muss bei nur drei Punkten Vorsprung auf den Tabellenvorletzten 1. FC Nürnberg jedoch vor den letzten vier Spielen ebenfalls noch um den Klassenerhalt bangen.

1. FC Köln Abstiegskampf Frauenfußball-Bundesliga Befreiungsschlag TSG Hoffenheim

