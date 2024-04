1. FC Köln in schwieriger Situation vor Endspiel gegen Bochum

Im Rahmen der UEFA-Trophy-Tour vor der EM in Deutschland bzw. am Standort Köln sagte er zu BILD: „Das Bochum -Spiel ist ein Endspiel . Der FC steckt in einer sehr schwierigen Situation, da erzähle ich nichts Neues.“das Heimspiel zu gewinnen wäre wichtig, damit man mal in einen Flow kommt. Weil nur mit Unentschieden kommt man von unten nicht weg…“Schlecht für den FC: Der Konkurrent um den Relegationsplatz 15 Mainz zeigt sich unter Neu-Coach Bo Henriksen (49) stark verbessert.

Sammelte unter dem Dänen acht Punkte. Im gleichen Zeitraum holte der FC nur drei Zähler. Mainz droht davonzuziehen. Schumacher warnt: „Eine Niederlage wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Ich habe das Gefühl, dass Mainz besser drauf ist. Sie spielen besseren Fußball momentan. Sie sind einen Punkt und vom Torverhältnis vorne. Das wird verdammt schwer für den FC. Es wäre traurig, wenn der 1. FC Köln absteigt.“-Krise: Offensiv ist der FC nur selten gefährlic

1. FC Köln Endspiel Bochum Mainz Abstieg Fußball

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



BILD_Sport / 🏆 43. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kaiserslautern - das Endspiel um das EndspielMit einem Sieg in Saarbrücken kann der 1. FC Kaiserslautern ins Finale um den DFB-Pokal einziehen. Dafür wird der FCK bei Topstürmer Ragnar Ache aber kein Risiko eingehen.

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »

'Ein Misserfolg könnte die zarte Hoffnung zunichte machen': Köln vor Endspiel in AugsburgVideo: Der 1. FC Köln hat die Länderspielpause genutzt und ist ins Trainingslager nach Spanien geflogen. Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz will sich dort sammeln, um dann auf das Spiel am Ostersonntag gegen den FC Augsburg bestmöglichst vorbereitet zu sein.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Mainz oder Köln: Wer erreicht die Relegation?Im Abstiegskampf klafft jeweils hinter Platz 15 und Platz 17 eine Lücke. Sodass es aktuell auf einen Zweikampf um den Relegationsrang hinausläuft. Wem attestierst du die besseren Chancen?

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Nach Sieg über Bochum: Mainz zieht an Köln vorbeiMainz 05 hat ein Lebenszeichen im Abstiegskampf gezeigt. Der FSV besiegte den VfL Bochum mit 2:0 und zog an Köln vorbei auf den Relegationsplatz.

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »

Relegation in der Bundesliga: Das Restprogramm von Köln und MainzDer 1. FC Köln und Mainz 05 liefern sich aller Voraussicht nach einen Zweikampf um Platz 16 in der Bundesliga. Das Restprogramm im Relegations-Rennen im Überblick.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Jetzt Endspiel gegen Meuselwitz: FC Carl Zeiss Jena rumpelt gegen Schott ins FinaleSechstligist SV Schott Jena hat sich im Landespokal-Halbfinale gegen Carl Zeiss toll verkauft. Den FCC-Profis fiel gegen die Hobby-Kicker nicht viel ein.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »