1. FC Köln feiert erlösenden Sieg gegen VfL Bochum

Dank eines famosen Schlussspurts hat der 1. FC Köln im Kellerkrimi der Bundesliga einen erlösenden Sieg gefeiert. Steffen Tigges (90.+1) und Luca Waldschmidt (90.+2) schossen den FC nach Rückstand zu einem 2:1 (0:1) gegen den VfL Bochum. Bei nun nur noch vier Punkten Rückstand auf den VfL, der den ersten Nichtabstiegsplatz belegt, kann Köln weiterhin auf die direkte Rettung hoffen. Der Relegationsplatz ist für den Tabellen-17. ebenfalls in Reichweite.

In den kommenden Duellen beim Abstiegskonkurrenten FSV Mainz 05 und gegen Darmstadt 98 kann Köln nachlegen. Der VfL, der im Februar Bayern München geschlagen hatte und durch Felix Passlack (53.) in Führung ging, wartet nun seit sechs Spielen auf einen Sieg und muss sich weiter nach unten orientieren. Köln startet starkFC-Trainer Timo Schultz hatte vor Anpfiff bei Sky von der 'Crunch-Time' im Abstiegskampf gesprochen und ein 'offenes Visier' angekündigt: 'Wir müssen und wollen gewinnen, entsprechend spielen wir nach vorn

1. FC Köln - VFL BOCHUM 0:1Stöger bringt die nächste Bochumer Ecke von links in den Sechzehner, findet dort aber keinen Mitspieler. Die Standards des VfL sind heute ausbaufähig.Kleiner Hoffnungsschimmer für die Kölner: Die Bochumer haben bereits 18 Zähler nach einer Führung abgegeben, zuletzt am vergangenen Wochenende gegen Darmstadt. Verdient ist die Führung nach dem aktuellen Spielverlauf nicht, sie spielt Bochum aber natürlich enorm in die Karten.Für Passlack ist es der erste Saisontreffer, Bochum wäre damit neun Zähler vor einem direkten Abstiegsrang, die Kölner dagegen satte vier Punkte hinter Platz 16. Für die Mannschaft von Timo Schultz wäre das eine Katastrophe.Tooooor! 1. FC Köln - VFL BOCHUM 0:1. Und plötzlich führen die Bochumer! Aus einem Abstoß von Riemann heraus bekommt Broschinski auf der linken Seite den Ball und legt die Kugel von der Strafraumkante an den langen Pfosten, wo Passlack aus acht Metern direkt abzieht

