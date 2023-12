1. FC Köln am Abgrund - Verein droht der Total-Absturz

Der 1. FC Köln am Abgrund – aktuell steht der Verein ohne Trainer auf einem Abstiegsplatz und darf erst 2025 neue Spieler verpflichten. Natürlich machen sich viele Fans Sorgen. Auch EXPRESS.de veröffentlichte einen Kommentar mit der Überschrift: „Apokalypse am Geißbockheim – Verein droht jetzt der Total-Absturz“ 1. FC Köln: Christian Keller sieht Situation als Chance Am Freitag (22.

Dezember 2023) nahmen die FC-Bosse um Geschäftsführer Christian Keller (45) und Präsident Werner Wolf (67) auf einer Pressekonferenz Stellung zu den Vorfällen rund um den FC. Nachdem die Verantwortlichen die FC-Familie in dieser schwierigen Phase zum Zusammenhalt aufforderten und ihre Sicht der Dinge darlegten, nahm Keller zum Ende der Presskonferenz noch Stellung zum EXPRESS.de-Kommentar: „Ich habe wenige Pressespiegel gelesen, das war mutmaßlich besser, aber eine Überschrift habe ich gelesen, die würde ich gerne aufgreifen. Da stand drin: Apokalypse beim F





express24 » / 🏆 16. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schockstarre am GeißbockheimZwei wegweisende Nachrichten erschüttern den 1. FC Köln in seinen Grundfesten - und stürzen den Verein kurz vor den Weihnachtstagen in eine tiefe Krise.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »

Zwei Jokertore bringen Freiburg den dritten Sieg in SerieSpielbericht zum Spiel SC Freiburg - 1. FC Köln

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Pro-Palästina-Demos: Wie Querdenker und Verschwörungsanhänger den Protest nutzenBianca Paffenholz spricht auf einer Pro-Palästina-Demo in Köln am 22.10.23

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »

Bayern München sucht 'Holding Six' in KölnBundestrainer Julian Nagelsmann sucht händeringend 'Worker', Bayern-Trainer Thomas Tuchel eine 'Holding Six'. Der 1. FC Köln hat schon eine. Fußball Bundesliga 1FCKöln

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »

Trennung zwischen Steffen Baumgart und dem 1. FC KölnNach einer wilden Liebesbeziehung trennen sich Steffen Baumgart und der 1. FC Köln. Verantwortung hat der Trainer nur zum Teil: Das Präsidium schwelgt in großen Plänen, Sportdirektor Keller holte die nötigen Spieler nicht. Nun ist auch die Transfersperre bestätigt. Die Zukunft des FC sieht düster aus.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

ARD plant Investition in digitale Streaming-Formate trotz KritikDie Intendantinnen und Intendanten der ARD haben auf ihrer jüngsten Sitzung in Köln weitere Reformen beschlossen und angekündigt, dass eingespartes Geld in attraktive digitale und regionale Streaming-Formate für die ARD-Mediathek investiert werden soll. Dies stößt bei der Medienpolitik auf Kritik, da sie eine Senkung des Rundfunkbeitrags erwartet.

Herkunft: DWDL - 🏆 71. / 59 Weiterlesen »