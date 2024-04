1. FC Kaiserslautern zieht ins DFB-Pokal-Finale ein

Im DFB-Pokal-Halbfinale gewinnt der 1. FC Kaiserslautern mit 2:0 beim 1. FC Saarbrücken und zieht ins Finale des DFB-Pokals ein. Der Live-Ticker zum Nachlesen.: Das Spiel ist aus, der 1. FC Kaiserslautern steht im DFB-Pokal-Finale in Berlin. Am Ende siegten die Pfälzer verdient gegen spielerisch schwache Saarbrücker, die nicht an die Leistung der vorherigen Runden herankamen. Gegner des FCK im Endspiel ist Bayer Leverkusen oder Fortuna Düsseldorf.

: Die Stimmung im Gästeblock ist prächtig, kein Wunder, denn das Pokalfinale in Berlin ist für den FCK nur noch wenige Minuten entfernt.81. Minute : Plötzlich die ganz dicke Chance zum Anschluss, Brünker hämmert den Ball ganz frei aus acht Metern deutlich über den Kasten von Himmelmann.75. Minute: Tor für den

