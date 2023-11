1. FC Kaiserslautern - SpVgg Greuther Fürth : | 12. Spieltag

...Personalisierte Inhalte, Inhaltemessung, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklung ausspielen Inhalte können basierend auf einem Profil personalisiert werden. Es können Daten hinzugefügt werden, um Inhalte besser zu personalisieren. Die Leistung von Inhalten kann gemessen werden. Erkenntnisse über Zielgruppen, die die Anzeigen und Inhalte gesehen haben, können abgeleitet werden. Daten können verwendet werden, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und Systeme und Software zu entwickeln.

BR24SPORT: SpVgg Greuther Fürth - Fürth scheitert überraschend in HomburgDie SpVgg Greuther Fürth hat sich im DFB-Pokal erneut gegen ein unterklassiges Team blamiert. Beim Viertligisten FC Homburg scheitern die Mittelfranken in der zweiten Runde nach einer über 90 Minuten schwachen Vorstellung.

SZAKTUELL: FC Homburg ist Außenseiter gegen SpVgg Greuther FürthDer Regionalligist FC Homburg tritt in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth an und hofft auf eine Überraschung.

ZDFHEUTE: FC Homburg gewinnt gegen SpVgg Greuther FürthDer FC Homburg, ein Regionalligist, besiegt den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth mit 2:1 und erreicht die dritte Runde des Pokals.

ZDF: Überraschender Sieg für FC 08 Homburg gegen SpVgg Greuther FürthIn der zweiten Runde des DFB-Pokals hat der FC 08 Homburg überraschend mit 2:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth gewonnen. Nachdem im ersten Durchgang Fabian Eisele (31. Minute) für die Gastgeber getroffen hatte, erhöhte kurz vor Schluss Phil Harres (83.). Für die Gäste traf Branimir Hrgota.

NORDBAYERN: Kolumne zur SpVgg Greuther Fürth: Joey Kelly wäre jederzeit bereit, zu helfenFürth - In der Kolumne 'Laubenweg 60' brachten wir angesichts der Fürther Auswärts-Misere zuletzt Joey Kelly ins Spiel. Der hatte dem Kleeblatt in der Bundesliga nach einer langen Sieglos-Serie ja schon mal geholfen - und würde es wieder tun.

AZ_AUGSBURG: DFB-Pokal: FC 08 Homburg gegen SpVgg Greuther FürthDer FC 08 Homburg trifft in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf die SpVgg Greuther Fürth. Beide Teams kommen aus dem Süden Deutschlands und spielen in unterschiedlichen Ligen. Kann Homburg nach dem Sieg gegen Darmstadt erneut überraschen?

