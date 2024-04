1. FC Kaiserslautern könnte in der Europa League spielen

Durch den Finaleinzug könnte der 1. FC Kaiserslautern kommende Saison in der Europa-League spielen. Gleichzeitig droht aber auch noch der Abstieg in die Drittklassigkeit. Seit Dienstagabend steht fest, dass der 25. Mai für den 1. FC Kaiserslautern ein ganz besonderer Tag wird. Mit demqualifizierte sich die Mannschaft von Friedhelm Funkel für das DFB-Pokal-Finale in Berlin und hofft auf den dritten Pokalsieg der Vereinsgeschichte. Zuvor kämpft der Tabellen-16.

aber noch um den Klassenerhalt in der zweiten Liga.Sollten die Roten Teufel am Ende des Final-Abends tatsächlich den goldenen Pokal in die Höhe strecken, würde das auch gleichzeitig die Qualifikation für die Europa League bedeuten. Dann hätte der FCK in der kommenden Saison mindestens sechs weitere Highlight-Spiele, denn der Wettbewerb ist mit Topmannschaften aus England, Spanien und Italien prominent besetzt.Es wäre bereits das zweite Mal, dass Kaiserslautern als zweitklassige Mannschaft international spiel

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SPORT1 / 🏆 109. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Vereinsprofil 2023/24 | Alle TeaminfosAlle Infos zum Verein UMF Breidablik ⬢ Kader - News - Termine - Spielplan - Historie - Statistiken ⬢ Wettbewerbe: Europa-League-Qualifikation, Europa Conference League, Europa-Conference-League-Qualifikation, Champions-League-Qualifikation

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Olympiakos Piräus | Vereinsprofil 2024 | Alle TeaminfosAlle Infos zum Verein Olympiakos Piräus ⬢ Kader - News - Termine - Spielplan - Historie - Statistiken ⬢ Wettbewerbe: Europa League, Europa-League-Qualifikation, Europa Conference League, Stoiximan Super League, Kypello Elladas

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

1. FC Kaiserslautern: Möglicher Terminstress durch PokalfinaleDas Pokalfinale könnte beim 1. FC Kaiserslautern zwischen zwei Spiele mit kaum weniger großer Bedeutung fallen. Es geht eventuell um den Verbleib in der Zweiten Liga.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Fischtown Pinguins sind durch: Champion rauscht durch Playoffs, Eisbären gelingt WirkungstrefferDas Halbfinale der Playoffs in der Deutschen Eishockey-Liga nimmt schnell Gestalt an: Zwei Teams sind schon durch, die Eisbären Berlin verpassen ihrem Erzrivalen einen harten Schlag.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

History: Sir Frank Williams, Racer durch und durch​​16. April 2019: Francis Owen Garbett Williams, Teambesitzer des dritterfolgreichsten Formel-1-Rennstalls, wird heute 77 Jahre alt. Das Leben des Engländers würde Stoff bieten für ein Hollywood-Drehbuch.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Boeing fällt durch, Comac startet durch, Airbus liefert ausDas wöchentliche airliners.de-[Luftfahrttechnik-Briefing](https://www.airliners.de/thema/briefing). Dieses Mal unter anderem mit weiteren Besorgnis erregenden Entwicklungen bei Boeing, den Amb itionen der Chinesen und den Auslieferungszahlen von Airbus.

Herkunft: airliners_de - 🏆 84. / 53 Weiterlesen »